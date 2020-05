Filmaři i pamětníci připomněli v Tušti zavražděné z května 1945

Události z konce května 1945, kdy partyzáni v jihočeské obci Tušť zabili při odsunu Němců 14 lidí, si připomněly desítky lidí. Do pietní akce se zapojili i tvůrci filmu Krajina ve stínu, který volně podle 75 let starých událostí natočil Bohdan Sláma. Snímek půjde na podzim do kin. Na pietním místě zaznělo, že v roce 1945 selhala celá společnost a že pomsta nic neřeší. Podle historiků vyvedli partyzáni a někteří z obyvatel Tušti v roce 1945 ze sklepa 14 místních. Skončili v jámě na mrchovišti. "Jáma nebyla dost hluboká. Kluci, co ji kopali, utekli, když zjistili, že není pro zvířata. Dohrabat si ji museli (vězni) sami, pak byli brutálně popraveni. Ve společném hrobě leželi téměř 50 let," uvedl Lukáš Vedral z Bontonfilmu.

Piety se zúčastnil i Ferdinand Korbel, který 24. května 1945 přišel v Tušti o otce i kmotra. Tehdy mu byl rok. Aktéry vraždění se snažil po roce 1989 dostat před soud, ale marně. Vyhledával i svědky. "Matka mi všechno vyprávěla. Měli být potrestaní. Jeden z té skupiny partyzánů tady dělal 50. a 60. léta předsedu místního národního výboru. Aby dohlédl, aby se ty věci neoživovaly. V den, kdy se vraždy staly, nás vyhnali z obce všechny, co měli německou národnost. V poledne nás vyhnali a večer je tady postříleli," řekl ČTK Korbel (76), jenž žije v Suchdolu nad Lužnicí.