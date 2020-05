Film Zátopek bude mít premiéru až za rok, ne letos

Producenti a distributor filmu Zátopek o slavném československém atletovi odložili premiéru snímku o rok. ČTK o tom informovala Uljana Donátová. Film režiséra Davida Ondříčka věnovaný čtyřnásobnému olympijskému vítězi Emilu Zátopkovi měl mít původně premiéru letos 13. srpna. "Pečlivě jsme zvažovali, jak vzhledem ke změněné situaci uvést náš film do kin. Jeho přípravám i natáčení jsme věnovali mnoho úsilí a je pro nás důležité, aby nám nasazení do kin umožnilo oslovit co nejširší publikum. Věříme, že termín premiéry v příštím roce bude, i v souvislosti s konáním letních olympijských her v Tokiu, nejvhodnější," uvedl režisér a producent David Ondříček.

Film vstoupí do distribuce v srpnu 2021. V Česku by měl být poprvé uveden na festivalu v Karlových Varech, tak jak bylo původně plánováno. Film je nyní ve stadiu dokončovacích prací.