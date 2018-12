Film Toman zahájí nový rok premiérou ve Spojených státech

Premiérové uvedení filmu Toman režiséra Ondřeje Trojana ve Spojených státech se uskuteční 9. až 12. ledna na festivalech v New Yorku a Palm Springs. Premiéra v New Yorku je součástí programu 28. ročníku New York Jewish Film Festivalu, jednoho z nejstarších a nejvlivnější židovských filmových festivalů. Další uvedení snímku bude následovat na filmovém festivalu v Palm Springs, kde se Toman představí mezi zhruba 180 filmy z celého světa. ČTK o tom za tvůrce informovala Barbara Trojanová.

V českých kinech vidělo Trojanovo drama o před koncem roku na 90.000 diváků. Režisér a producent Trojan se ve filmu pokusil o co nejvěrnější rekonstrukci skutečných událostí opírající se o dokumenty a svědectví. Na filmu o vzestupu a pádu člověka, který kšeftoval s osudy lidí, pracoval sedm let. Hlavní roli tajemného šéfa československé poválečné zahraniční rozvědky hraje Jiří Macháček.