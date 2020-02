Film Past vypráví dramatický osud herečky Jiřiny Štěpničkové

Film Past režiséra Viktora Polesného vypráví dramatický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové, která se stala obětí akce komunistické tajné policie. Snímek, který se zaměřuje převážně na období její nezdařené emigrace na Západ, uvede Česká televize 16. února. V hlavní úloze slavné herečky, která se na začátku padesátých let pokusila překročit státní hranice a strávila kvůli tomu deset let v komunistickém vězení, se představí Zuzana Stivínová. Tvůrci zdůraznili, že nejde o dokument, ale o umělecké dílo natočené podle knihy Šárky Maixnerové Past. V 50. letech požadovali tvrdý trest pro Štěpničkovou někteří její kolegové.

Na prezidenta Antonína Zápotockého se s žádostí o udělení milosti pro Štěpničkovou obrátili někteří představitelé české kultury, mimo jiné režisér Martin Frič, výtvarník Jiří Trnka nebo herci Ladislav Pešek, Jaroslav Průcha, Jaroslav Marvan, Bohuš Záhorský, Zdeněk Štěpánek, Dana Medřická a Jaroslav Vojta. Štěpničková (1912 - 1985) byla po dvoudenním procesu odsouzena v prosinci 1952 k patnácti letům vězení. Nakonec jí byl trest snížen na deset let. Téměř celých deset let strávila v pardubické věznici, podmíněné propuštění přišlo dva měsíce před prezidentskou amnestií v roce 1960. "Máma se o tom, že byla při pokusu o útěk vlákaná do pasti, dozvěděla až po rehabilitaci," řekl herec Jiří Štěpnička, který se zúčastnil projekce. Vzpomínal také na to, jak se v dětství naučil třeba propašovat své mamince hřebínek do vlasů do vězení, kam mohl na návštěvu čtyřikrát ročně.