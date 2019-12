Film Miloše Formana Amadeus byl přidán do amerického filmového archivu

Film nedávno zesnulého režiséra Miloše Formana Amadeus z roku 1984 se stal jedním z 25 filmů, které letos byly díky svému významu přidány do Národního filmového registru knihovny amerického Kongresu. Informoval o tom server Hollywood Reporter. Knihovníci národní knihovny Spojených států musejí podle zákona vybrat každý rok snímky starší deseti let, které považují za kulturně, historicky či esteticky významné. Cílem registru je tyto filmy zachovat budoucím generacím. S letošními přírůstky jich knihovna uchovává již 775. Knihovna si od studií či tvůrců filmu vyžádá kopie filmů, které pak uloží ve vhodných podmínkách. Kvůli náchylnosti kinofilmu totiž svět přišel téměř o 70 procent všech snímků z raných let kinematografie, uvedla americká stanice CBS.