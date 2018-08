Film Jan Palach ukazuje jeho cestu k sebeupálení

21. srpna, tedy v den 50. výročí srpnové okupace z roku 1968, zamíří do českých kin režiséra Roberta Sedláčka Jan Palach. Dvouhodinový snímek sleduje poslední měsíce života studenta, který se na protest proti normalizaci v Československu na začátku roku 1969 upálil. Ukazuje změny ve společnosti i to, co vedlo Palacha k jeho tragickému činu. Ve filmu ho ztvárnil Viktor Zavadil. Velký prostor má i postava Palachovy matky, kterou hraje Zuzana Bydžovská. Palachovu přítelkyni hrála Denisa Barešová. Autorkou scénáře je Eva Kantůrková.