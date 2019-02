Filip má s Babišem probrat výhrady KSČM k zahraniční politice

Předseda komunistů Vojtěch Filip chce příští týden na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) probrat postoj vlády k technologiím Huawei, nespokojenost komunistů s některými kroky ministerstva zahraničí či opravami dálnice D1. Širší vedení KSČM mu také uložilo, aby vyjednal termín společného zasedání vedení komunistů a hnutí ANO, na kterém by strany mimo jiné probraly plány pro legislativní práci na příští půlrok. Filip to řekl novinářům po jednání stranického grémia.

Spekuluje se o tom, že si komunisté přejí odchod ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Obecně Filip uvedl, že hnutí ANO dohodu o toleranci kabinetu komunisty v základních sedmi bodech plní. Ministerstvu dopravy komunisté vyčítají snahy o privatizaci části Českých drah či problémy s opravou dálnic. Petříček podle nich pochybil ve vztahu k Venezuele či kroky na Ukrajině. Uznání prozatimního prezidenta Venezuely českou vládou Filip přirovnal k tomu, že by se za premiéra prohlásil on sám. Petříček se vůči kritice z KSČM ohradil. I když podpořila vládu, nemůže mluvit do zahraniční politiky či politického a bezpečnostního ukotvení, řekl ministr.

Komunisté budou požadovat, aby plánovaný schodek státního rozpočtu na rok 2020 nepřekročil 30 miliard korun. Pokud nebude požadavek splněn, hrozí, že komunisté nepodpoří návrh zákona o státním rozpočtu, doplnil Filip. Ministerstvo financí počítá se 40 miliardami, ministryně Alena Schillerová (za ANO) částku na začátku února označila za nepřekročitelné číslo.