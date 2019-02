Fiala: V ANO je zřejmá závislost na Babišovi, strana je levicová

V hnutí ANO je zřejmá závislost členů na Andreji Babišovi, míní předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala. V reakci na opětovné zvolení Babiše předsedou uvedl, že z ANO se stala levicová strana. Podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka se z Babiše stal politický Jekyll a Hyde a sekunduje mu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Rádoby přívětivou tvář ukazují na stranických akcích, kde slibují úlevy živnostníkům, paušální daň, mluví o nízkých a stabilních daních. Druhá jejich mnohem méně přívětivá tvář řádí na vládě a ve Sněmovně, kde Babišovo hnutí ANO jen před pár dny protlačilo spolu s komunisty a socialisty do dalších čtení rozšíření administrativní zátěže na další skupiny podnikatelů v podobě třetí a čtvrté vlny EET, nebo zrušení karenční doby, které podnikatele poškodí," poznamenal v tiskové zprávě.

Opoziční politiky takříkajíc nadzdvihlo i Babišovo tvrzení, že má představu o malém a levném státu, který nikoho neotravuje a který se musí vžít do malého živnostníka, aby věděl, co ho trápí. "Souhlasím s ním, jen nerozumím tomu, proč uplynulých pět let dělal ve funkci ministra financí a premiéra pravý opak," napsal na twitteru předseda ODS a místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala.