Feustel mluvil v planetáriu o vesmírných misích i svém životě

O misích ve vesmíru i o svém osobním životě mluvil v zaplněném pražském planetáriu americký astronaut Andrew Feustel, který do kosmu s sebou vzal například Nerudovy Písně kosmické. Na dvouhodinové přednášce popsal život na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a odpovídal i na otázky z publika. Přednášky budou pokračovat příští týden, astronaut zavítá například do Ostravy nebo do Brna. Feustelova žena Indira má po matce české kořeny. Na své tři mise s sebou astronaut bral předměty odkazující na Českou republiku. Po krátkém videu odpovídal Feustel na otázky diváků. Na zajímavosti z vesmírného života se ho ptali nejen dospělí, ale zejména děti, kterých bylo v publiku mnoho. Lidé chtěli znát například jeho první pocity ve volném prostoru či na jaké místo ve vesmíru by se chtěl nejraději podívat.Jeden posluchač se Feustela ptal, co si myslí o původu vesmíru a jestli věří, že byl někým stvořen. "Váš odhad bude asi stejně přesný, jako jen ten můj," odpověděl po krátkém zamyšlení astronaut.