Festival Zlatá Praha nabídne dokument o Jiřím Bělohlávkovi

Festival Zlatá Praha dnes nabídne dokument o dirigentu Jiřím Bělohlávkovi. Film režiséra Romana Vávry s názvem Jiří Bělohlávek : "Když já tak rád diriguju..." bude od 3. října uveden v kinech po celé ČR. Letošní 56. ročník festivalu hostí mezi 25. až 28. zářím Nová scéna Národního divadla. Program se specializuje se na televizní hudební a taneční pořady.

Dokument o významném dirigentovi se začal točit na přelomu let 2015 až 2016 s představou, že půjde o pětiletý časosběr. Bělohlávek však 31. května 2017 ve věku 71 let zemřel. "Naštěstí jsme zjistili, že máme tolik materiálu, že stačí na poměrně dlouhý film. Zachycuje Bělohlávka jako milého a vtipného člověka, který jako by necítil přítomnost kamery a vystupuje v něm takový, jaký byl," uvedl generální ředitel České filharmonie (ČF) David Mareček.