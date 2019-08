Festival Věčná naděje připomene odkazy terezínských skladatelů

Týdenní hudební festival Věčná naděje nabídne návštěvníkům koncerty komorní hudby od terezínských skladatelů. Skladby autorů z období holokaustu představí přední umělci. Druhý ročník festivalu se koná od 18. do 25. srpna v Praze a v Terezíně. "Nově, oproti minulému roku, každému koncertu předchází komentovaný úvod, který by měl uvést kontext skladeb a autorů. Měl by přiblížit posluchačům jejich životní osudy, ale také skladby, které zazní," řekl ředitel Institutu terezínských skladatelů Lubomír Spurný. Návštěvníci si poslechnou například díla Pavla Haase, Hanse Krásy nebo Gideona Kleina.