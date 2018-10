Festival Signal od čtvrtka do neděle zaplní večerní ulice Prahy

Praha bude od čtvrtka do neděle pošesté hostit festival světla Signal. Akce letos nabídne více než dvě desítky světelných instalací, hlavní trasy zavedou návštěvníky do historického centra, na Vinohrady a nově i do Karlína. Organizátoři odhadují, že k nasvíceným kostelům, do paláců, sadů, na náměstí a další místa metropole během čtyř říjnových večerů zavítá na půl milionu diváků. Čtrnáct instalací vytvořili čeští umělci, osm děl pochází od zahraničních autorů. Světelné, statické, 3D a interaktivní objekty, projekce a videomappingy budou umístěny na třech hlavních trasách v centru, na Vinohradech a v Karlíně a na takzvaných satelitech v dejvickém kampusu a u bývalého Stalinova pomníku na Letné. Festival bude slavnostně zahájen ve čtvrtek večer na Karlínském náměstí, které oživí videomapping nazvaný Future Ruins Francouze Romaina Tardyho.