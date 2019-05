Festival Open House otevřel 80 budov veřejnosti

Osm desítek budov od těch starých stovky let, které čekají na nové využití, po ty, jež byly dokončeny nedávno a umějí být šetrné k životnému prostředí i svým obyvatelům, ukazuje dvoudenní festival Open House. Lidé se mohou podívat do míst, která jsou běžně nepřístupná, protože jsou buď zcela uzavřená, nebo slouží jako sídla firem či kanceláře. Ve veřejně přístupných budovách zase návštěvníci dostanou výklad, který jim objekt jinak známý dokáže více přiblížit. K nim patří třeba budovy nádraží, vysokých škol, bank či akademických pracovišť. Otevřené budou i některé vládní budovy, třeba Lichtenštejnský palác, nebo rezidence pražského primátora. Praha představí několik budov ve svém majetku, pro něž už dlouho hledá využití. Lidé mohou navštívit třeba Desfourský palác na Florenci. Uvnitř paláce se skrývají výtvarně i řemeslně cenné interiéry. Stejně jako on je památkově chráněný i renesanční Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Na jeho přestavbě se podílel slavný barokní architekt Carlo Lurago. Posledními jeho obyvateli byli městští úředníci, kteří jej v roce 2008 opustili a od té doby je prázdný.