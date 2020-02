Festival Jeden svět se zaměří na změny klimatu, nabídne 133 filmů

Změny klimatu, jejich dopad na krajinu a život lidí se staly hlavním motivem letošního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Dvanáctý ročník přehlídky představí 133 dokumentů ze 60 zemí. Od 5. do 14. března je budou moci vidět diváci v Praze, poté se akce přesune do 35 dalších měst v Česku a také do Bruselu. Pořadatelé (společnost Člověk v tísni) letos vybírali z 1500 filmů. Program rozdělili do 16 kategorií, z nichž tři jsou soutěžní. Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové, publikum s nimi bude moci debatovat. Celkem jich dorazí přes 130.

V letošní festivalové znělce krajinou běží jelen, za ním jsou vidět známé dominanty jako Pražský hrad či Karlštejn. Stromy postupně schnou, vegetace se mění a nakonec zůstává poušť. Mění se i samotný jelen, postupně se z něj stává velbloud. Jen obrysy známých staveb na pozadí zůstávají. Znělku pořadatelé přizpůsobili pro každé město, kde se bude Jeden svět konat. Festival zahájí snímek Země medu o makedonské včelařce a jejích divokých včelách. Mezinárodně oceňovaný snímek ukazuje poklidný život v souladu s přírodou, který naruší kočovná rodina.