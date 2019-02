Festival jeden svět se zaměří na identitu, nabídne 117 dokumentů

Určení identity člověka i skupiny spojuje snímky letošního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět, který se v Praze bude konat od 6. do 17. března. Jedenáctý ročník přehlídky nabídne 117 dokumentů z 51 zemí. Z metropole se akce přesune do dalších 35 měst v Česku a také do Bruselu. Pro jednadvacátý ročník zvolili pořadatelé téma Bezpečná blízkost. Přehlídku zahájí snímek Bohové z Molenbeeku. Identitu představuje na dětství tří malých kamarádů z bruselské čtvrti, kde žijí muslimové. S dalšími 11 dokumenty ho diváci uvidí v hlavní soutěži. V programu jsou pak i další dvě soutěžní sekce, a to s filmy o porušování lidských práv ve světě Máte právo vědět a českých snímků. Mezi nimi je třeba nový díl Českého žurnálu Bratři Okamurové. Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové. Dorazí přes 140 hostů z Česka i ciziny.