Festival Den Brna připomene obléhání města Švédy roku 1645

Brno se od čtvrtka do soboty přenese zpátky v čase do roku 1645. Festival Den Brna připomene boje při obléhání města Švédy. Účastníci uvidí ukázky bitvy nebo ochutnají dobové pokrmy. Turistické informační centrum (TIC) spolu s Biskupstvím brněnským připravilo sérii komentovaných prohlídek. V sobotu projde městem historický průvod, který položí věnce u hrobky velitele Raduita de Souches v kostele svatého Jakuba. Pod jeho velením brněnská posádka, která měla pouhých 1500 mužů odrazila Švédy, jichž bylo 28.000. Obléhání Brna trvalo 112 dní a bylo součástí třicetileté války, která začala v roce 1618. Brněnská pověst říká, že generál Torstenson nemohl dlouho Brno dobýt, a proto prohlásil, že pokud nedobudou město do poledne, boje skončí. A protože se mu dařilo, obránci odzvonili poledne na Petrově už v 11:00. Švédové odtáhli a na Petrově dodnes zvoní zvony o hodinu dřív.