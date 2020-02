Federace židovských obcí podala trestní oznámení kvůli antisemitské knize

Federace židovských obcí (FŽO) podala trestní oznámení kvůli prodeji knihy Jedovatá houba, kterou lze koupit na internetu. ČTK to řekl tajemník FŽO Tomáš Kraus. Kniha Ernsta Hiemera z roku 1938 je antisemitskou knihou pro děti. V ČR ji vydalo nakladatelství Guidemedia, které dříve vydalo projevy Adolfa Hitlera a čelilo kvůli tomu obžalobě ze schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Loni ho Nejvyšší soud obžaloby zprostil. "Je to mezera v zákoně a pokusíme se prosadit změnu do novely trestního zákoníku," řekl Kraus. "Po hrncích s portréty Adolfa Hitlera nakladatelství Naše vojsko je tato publikace dalším výsměchem obětem šoa. Obracíme se na orgány státní správy s naléhavou žádostí, aby bylo okamžitým opatřením zabráněno šíření textu hrubě hanobícího rasu, národ a přesvědčení," uvádí FŽO na svém webu.

Trestní zákon, který je účinný od roku 2010, stanovuje tresty několikaletého vězení za hanobení národa a rasy stejně jako za podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Předchozí trestní zákon za trestný čin označoval i podporu a propagaci hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka i hlásání národnostní, rasové, náboženské či třídní zášti. Nakladatelství Naše vojsko tak může třeba prodávat hrnky s portrétem Hitlera a dalšími vrcholnými představiteli nacismu.