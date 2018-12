Farmy.cz: Cena půdy letos vzroste na 24,1 Kč za metr čtvereční

Zemědělská půda v ČR za celý letošní rok zdraží meziročně o 2,5 procenta na zhruba 24,1 Kč za metr čtvereční. Vyplývá to z odhadu poradenské a realitní společnost Farmy.cz. V samotném čtvrtém čtvrtletí cena klesne o 0,4 procenta, dodala firma. Podle Jiřího Jaklína ze společnosti Agro21 stojí metr čtvereční zemědělské půdy nyní v průměru 20 až 25 Kč, ceny závisí na lokalitě. Do budoucna Jaklín očekává stagnaci nebo mírný pokles cen.

Zemědělci mimo jiné dostávají dotace podle počtu hektarů, na kterých hospodaří. ČR dlouhodobě odmítá avizované maximální limity přímých dotací pro jednu farmu. Česko ale připouští možnost zavedení platby na tzv. první hektary. Na výměru například do 89 hektarů by tak mohli získávat všichni zemědělci větší peníze, následně by se platba na další hektary snížila. Tím by byli více podpořeni nejmenší zemědělci, kteří by právě dostávali v průměru více peněz na hektar než velké podniky.