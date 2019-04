Farma Milknatur postaví zařízení na zpracování bioodpadu od lidí

Mléčná farma Milknatur z Líní u Plzně má připravenou stavbu zařízení na zpracování komunálního bioodpadu a jeho přeměnu na hnojivo, vodu a metan. S roční kapacitou 25.000 tun zvládne produkci celého Plzeňského kraje. Zejména půjde o zbytky jídla, jichž je obrovský objem, ale není kde je zpracovat. Firma jedná s investory, s nimiž je před konečnou dohodou. ČTK to řekl místopředseda představenstva Pavel Šrámek. V ČR podle něj podobná zařízení nejsou, ale měla by stát u každého krajského města jako jinde ve světě. Dánové skládkují jedno procento odpadu, my 65 procent," uvedl Šrámek, který stavbu připravuje 3,5 roku.

Plně automatická bioplynová stanice se čtyřčlennou obsluhou nebude podle Šrámka trápit okolí žádným zápachem. Za vozy, které přivezou bioodpad do přijímací haly, se zavřou dvoje vrata. Vše se rozemele, vyseparuje se sklo a kovy, odpad pak vyhnije v horizontálních fermentorech.