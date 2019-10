Fanouši ocenili brněnský hotel s filmovými šedesátkami

V projektu Amazing Places vyhrál letos brněnský hotel Anybody, který ve svých pokojích nabízí tématiku filmů ze 60. let minulého století. Zvítězil mezi 270 hodnocenými místy. Cílem projektu je motivace Čechů k cestování po tuzemsku. Portál Amazing places, který letos funguje pět let a mapuje zajímavé hotely, penziony a chalupy, má na 190.000 fanoušků v ČR a na Slovensku na sociálních sítích.