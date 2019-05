Fanoušci Ostravy po finále poháru napadli rozhodčího

Fanoušci Ostravy po porážce ve finále fotbalového poháru se Slavií napadli videorozhodčího Petra Antoníčka. Podle zápisu o utkání sudího povalili na zem a udeřili do hlavy. Fotbalová asociace ČR k incidentu uvedla, že nastala chyba v komunikaci mezi rozhodčími a bezpečnostními složkami, které měly zajistit odjezd sudích ze stadionu. "Po utkání při odchodu týmu VAR ze stadionu k automobilu došlo nejprve k slovnímu útoku na tým VAR a následně k fyzickému napadení člena týmu VAR Petra Antoníčka fanoušky FC Baníku Ostrava - povalení na zem a úder pěstí do hlavy," napsal do zápisu hlavní rozhodčí Petr Ardeleanu. "Do několika vteřin došlo k zásahu pořadatelské služby a příslušníků městské policie. Viníci útoku nebyli identifikováni. Z místa ihned utekli," uvedl sudí, který v utkání vyloučil z lavičky Ostravě bývalého reprezentanta Milana Baroše, jenž v záchvatu vzteku po odpískané penaltě demoloval střídačku. Baník se Slavií prohrál 0:2.