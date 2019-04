Fajt: Partneři odřekli výstavu indického umění i darování sbírky

V Národní galerii Praha (NGP) se na podzim neuskuteční výstava, která měla představit umělecké poklady z královské sbírky v severoindickém Rádžasthánu. Unikátní měla být především tím, že se poprvé v evropské galerii mělo ukázat indické umění přímo z těchto sbírek, nikoli exponáty vlastněné americkými či evropskými muzei. Pro zahraniční partnery bylo klíčové osobní jednání, řekl bývalý šéf NGP Jiří Fajt, který před několika měsíci také v Indii o výstavě vyjednával.

Fajt ČTK potvrdil, že byl osloven kvůli schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně svého odvolání. Odjel ale do Berlína, kde dříve pracovně působil, a uvedl, že v příštích dnech se do Česka nevrátí. "Mým prioritním zájmem je očistit své jméno," uvedl. S důvody svého odvolání nesouhlasí, autorská smlouva, kterou kritizuje Staněk, je podle něj standardní nástroj. Dalším projektem, za kterým bývalý ředitel NGP stál a který druhá strana po jeho odvolání odřekla, je získání sbírky moderního a současného umění manželů Zemanových. Podpis smlouvy, jímž by přes 800 exponátů mělo přejít pod NGP, byl plánován na 26. dubna, týden po Fajtově odvolání. "Petr Zeman v den mého odvolání navíc zemřel a vdova Eva Kunstová dál nechce s Národní galerií Praha jednat," uvedl Fajt.