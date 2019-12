Exprezident Klaus: Vystoupení ČR z EU je z krátkodobého pohledu vyloučené

Problémy kolem brexitu ukazují, že případné vystoupení Česka z Evropské unie je v krátkodobém horizontu vyloučené. Mluvit o tom mohou jen nezodpovědní politici, řekl na akci Euro Business Breakfast bývalý prezident Václav Klaus. "Vidíte, jak je mučena velká, mocná, ekonomicky silná, demokraticky staletí existující Velká Británie, jak je jí to vystoupení znemožňováno všemi možnými způsoby, a to ještě Británie má tu výhodu, že je to ostrov u Evropy, není v srdci Evropy. Jestli se jí to nemůže podařit, tak já myslím, že vystoupení (Česka) je dneska dětinský návrh, který může říkat pouze nezodpovědný člověk," řekl Klaus. Fungování EU kritizoval, o odchodu z ní ale podle něj lze mluvit jedině jako o politickém cíli v řádu několika desetiletí. Podle Klause EU není demokratická a její hlavní cíl je získat centrální moc na úkor jednotlivých členských států. Unie podle Klause ohrožuje českou národní suverenitu, když například usiluje o ovlivňování českého energetického mixu nebo když se v ní častěji rozhoduje kvalifikovanou většinou, což umožňuje přehlasování jednotlivých zemí.