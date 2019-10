Export českého piva roste, letos pivovary vyvezly zboží za víc než pět miliard

O české pivo je v zahraničí stále větší zájem. Od začátku roku do konce letních prázdnin pivovary vyvezly zboží za víc než pět miliard korun. Během deseti let tak vzrostl export piva skoro o polovinu. A nejde už jen o tradiční evropské trhy. Český ležák získává na popularitě třeba i ve Spojených státech nebo v Jižní Koreji, prodává se i třeba v Brazílii, Vietnamu nebo v Keni. "Pivovary hledají různá zahraniční teritoria a to i ve vzdálenějšách lokalitách, loni jsme zaznamenali, že je naše pivo i na Antarktidě," říká výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Češi spíš než čepovanému pivu dávají přednost lahvovému. Více než 60 procent piva se v Česku vypije v plechovkách, lahvích a plastu.