Expertní tým prezidenta Zemana odmítl rozšiřování bezzásahových zón

Expertní tým prezidenta Miloše Zemana jednal v sobotu na zámku v Lánech o kůrovcové kalamitě. Odmítl snahy o rozšiřování bezzásahových zón v národních parcích. Schůzky se zúčastnil i ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO nebo jihočeská hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD. Problémový je především Národní park Šumava. Nový návrh zonace parku počítá s tím, že chráněnou krajinu rozdělí do čtyř oblastí. Ta nejpřísnější má platit pro více než 27 procent plochy. Lidé tam nebudou smět vůbec zasahovat ani bojovat proti kůrovci. Podle ekologů by to ale měla přísně chráněná zóna platit pro víc než polovinu parku. Jen tak se podle vědců podaří zachránit některé ohrožené druhy.

Zemanův tým jednal i vodní dopravě na Labi. Kritizoval odklad stavby plavebních stupňů Děčín a Přelouč. Tu dlouhodobě brzdí problémy s vyhodnocením jejího vlivu na životní prostředí. Vláda před rokem podmínila stavbu stanovením kompenzačních opatření za případné zničení přírody. Správa Národního parku České Švýcarsko ale došla k závěru, že negativní dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat. Přípravu projektu tak zablokovala.