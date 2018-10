Expertní tým prezidenta podpořil další rozvoj jaderné energetiky

Prezident se svým poradním týmem řešil energetický rozvoj Česka. Jednoznačně podpořili rozvoj jaderných elektráren. Po jednání to uvedl mluvčí prezidnta Jiří Ovčáček. Ve výrobě elektřiny mají mít prostor i tradiční elektrárny, například uhelné. Podle Ovčáčka expertní tým podporuje částečné prolomení těžebních limitů - jako třeba na severu Čech. Jednání v Lánech se účastnila také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (ANO) nebo generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš. Podle ministryně by o tom, kdo a jak v Česku jaderné bloky dostaví, mělo být jasno do konce roku.