Experti: Nová hypoteční pravidla přechod mezi bankami nekomplikují

Přísnější pravidla České národní banky (ČNB) pro poskytování hypoték neztíží klientům přechod mezi bankami během doby splácení půjčky za předpokladu, že se objem jejich hypotečního úvěru nenavýší. V reakci na sdělení ČNB, že nová pravidla platná od 1. října neplatí pro refinancování, pokud není zvýšená jistina hypotečního úvěru, to pro ČTK uvedli oslovení experti. Banky jsou s novými podmínkami důkladně seznámeny, doplnila Česká bankovní asociace (ČBA). ČNB i ČBA tak reagovaly na Hospodářské noviny, které napsaly, že přísnější pravidla pro poskytování hypoték se týkají nejenom nových smluv, ale platí i pro refinancování stávajících úvěrů na bydlení. Centrální banka ale na svém webu uvedla, že nová pravidla neplatí pro refinancování, pokud není zvýšená jistina hypotečního úvěru.

Mluvčí ČNB Markéta Fišerová na webu banky upozornila, že nebude nutné posuzovat, zda žadatel splňuje nové podmínky, pokud při refinancování nebude zvýšená částka hypotečního úvěru. "Pokud však dojde k navýšení hodnoty jistiny refinancovaného hypotečního úvěru, a to zejména o více než deset procent či o více než 200.000 Kč, měla by se tato žádost posuzovat jako nový úvěr," uvedla. Bez ohledu na nová pravidla by banky podle Fišerové měly při refinancování vždy vyhodnotit, zda se v mezidobí nestaly změny, které zvyšují rizikovost úvěru. "Jde například o podstatné snížení hodnoty zastavované nemovitosti, znatelné zvýšení zadluženosti žadatele nebo výrazné snížení jeho příjmů," dodala mluvčí.