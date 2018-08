Expert: Umělá inteligence nás může zachránit. Když ji vyvineme

K vyvinutí umělé inteligence se vědci za posledních 30 let výrazně nepřiblížili, na zásadní objev v této oblasti lidstvo pořád čeká. Pokud se podaří obecnou umělou inteligenci vynalézt, mohlo by to lidi zachránit například před ekologickými katastrofami, řekl v rozhovoru s ČTK vědec Tomáš Mikolov, který pracuje v oddělení výzkumu umělé inteligence ve společnosti Facebook. Mikolov je jedním z hostů mezinárodní konference Human-Level AI, kterou v Praze pořádá společnost GoodAI od dneška do soboty. Jako umělá inteligence se podle Mikolova dnes označuje ledacos. Přesto podle něj lidstvo nemá nic, co by mohlo nazvat umělou inteligencí. To platí i například o chatbotech nebo humanoidní robotce schopné odpovídat na předem připravené dotazy. Jakmile je pro položení otázky třeba ji nahlásit s předstihem, aby ji vývojáři stihli zakódovat, o umělé inteligenci se nedá mluvit. Podobných slepých uliček je podle Mikolova ve vývoji umělé inteligence spousta. Pokud se podaří umělou inteligenci skutečně vyvinout, bude to podle něj pro lidstvo podobný skok, jaký znamenal třeba objev ohně.