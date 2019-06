Expedici Monoxylon dočasně zastavil silný vítr

Expedici Monoxylon III, která po moři zdolává trasu mezi pevninským Řeckem a Krétou, v pondělí zastihl silný vítr, a neumožnil další cestu. Plavba v replice pravěkého plavidla z Attiky přes řetězec ostrovů v Egejském moři na Krétu začala 25. května a měla by trvat do poloviny června. Námořní trasa expedice měří téměř 400 kilometrů. Experimentální archeologové převážně z východních Čech chtějí přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Významnou zastávkou byl ostrov Milos, kde expedice naložila do devítimetrové lodi obsidian, tedy přírodní sopečné sklo, které se v době kamenné až do doby bronzové na ostrově získávalo a vyváželo. Vyráběly se z něho různé nástroje. Expedice je za polovinou své mořské trasy, má za sebou vzdálenost po moři 220 kilometrů, kterou urazila za 50 hodin. Před sebou mají cestovatelé dvě nejobtížnější etapy v celkové délce kolem 165 kilometrů.