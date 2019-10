Expedice Tatra kolem světa 2 chce za tři roky ujet 270.000 km

Ujet v letech 2020 až 2022 přibližně 270.000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů má v plánu expedice Tatra kolem světa 2, kterou organizátoři představili v Kopřivnici na Novojičínsku. Cestovatelského projektu se má postupně zúčastnit okolo 300 lidí. Expedice chce navázat na výpravu Tatra kolem světa z konce 80. let minulého století. Do světa výprava vyrazí v únoru. Jeden z organizátorů Marek Havlíček řekl, že cestování ho v životě nejvíce posunulo a jedním z hlavních cílů expedice je nabídnout takový prožitek dalším lidem. "V Bangladéši jsem viděl rodinu, která žije v prostoru šest krát šest metrů. Jsou šťastní a spokojení, nabízeli mi polovičku svého jídla. To mi hrozně změnilo život, úplně jinak jsem přistupoval k životu a vážil si toho, co mám. Dalo mi to jiný životní směr," řekl Havlíček. Druhou motivací je udělat dobré jméno České republice. "Když jsem projel 120 - 130 zemí, tak všude, když člověk řekne Československo, tak se každý rozzáří, pamatuje si, kde to bylo, co to bylo, pamatuje si naše výrobky. Teď když člověk řekne Česká republika, tak si nikdo nic nepamatuje," uvedl.

Výprava v 80. letech byla původně pětičlenná. Stálí členové výpravy nyní budou čtyři, v některých úsecích ale pojede ve vozidle najednou až 14 lidí. Expedice bude rozdělena do čtyř etap. Automobil mezi nimi na jednotlivé kontinenty přepraví loď. Ve voze budou vyhrazená místa pro zájemce, kteří expedici finančně podpoří a budou se k ní moci postupně přidávat na různé úseky.