Expedice Tatra 2 se vydala na cestu kolem světa

Expedice Tatra kolem světa 2 se vydala na cestu. U pražského Rudolfina jí vyprovodily stovky fanoušků. Během tří let plánují členové expedice ujet přibližně 27 000 kilometrů přes 69 zemí na pěti kontinentech. Unikátního projektu se postupně zúčastní na tři stovky lidí. Expedice chce navázat na výpravu Tatra kolem světa z konce osmdesátých let minulého století. Jedním z hlavních cílů je podobně jako tehdy šíření dobrého jména Česka a českých výrobků. První výprava, která vyrazila do světa v roce 1987, jela upraveným vozem Tatra T 815 GTC. Její nástupci mají k dispozici rovněž speciál, vůz Tatra T 815 4x4 v expediční úpravě. Auto má hliníkovou nástavbu vážící pouhých 1380 kilogramů. Expedice bude rozdělena do tří etap, vůz na jednotlivé kontinenty přepraví loď. V Tatře jsou vyhrazená místa pro zájemce, kteří expedici finančně podpořili a mohou se k ní postupně přidávat na různé úseky.