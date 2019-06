Expedice Monoxylon doplula na Santorini, úsek na Krétu je nejtěžší

Expedice Monoxylon III dnes dorazila na ostrov Santorini a v příštích dnech ji čeká posledních 100 kilometrů dlouhý a současně nejtěžší úsek na Krétu. Plavba v replice pravěkého plavidla z Attiky přes řetězec ostrovů v Egejském moři na Krétu začala 25. května, do cíle by expedice mohla dorazit v neděli. ČTK to řekl královéhradecký archeolog a organizátor plavby Radomír Tichý. Předlohou člunu je 8000 let staré neolitické plavidlo, které bylo v roce 1994 objeveno v jezeře Bracciano u Říma. Námořní trasa expedice měří téměř 400 kilometrů.

Experimentální archeologové převážně z východních Čech chtějí přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Cílem je také zdůraznit význam tradice dřevěných lodí pro nejstarší námořní plavbu ve Středomoří, oproti například rákosovým, které popularizoval Thor Heyerdahl. V devítimetrové lodi vyrobené z jednoho kusu kmene vezou také obsidian, přírodní sopečné sklo, se kterým se od doby kamenné až do doby bronzové v egejské oblasti obchodovalo. Tato surovina se získávala před 8000 lety na ostrově Milos (starořecky Mélos), kde expedice měla na trase také jednu ze zastávek.