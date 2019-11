Evropská komise zaslala do Prahy audit dotací Agrofertu

Evropská komise v pátek zaslala českým úřadům konečnou zprávu o výsledcích auditu dotací, které byly vyplaceny skupině Agrofert z evropských strukturálních fondů. Mluvčí komise však označila obsah zprávy za důvěrný a nechtěla ho komentovat. Audit byl předán českému ministerstvu pro místní rozvoj.

Podle předběžné zprávy, která na jaře unikla do médií, je český premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, protože má stále vliv na společnost Agrofert. Česko by kvůli tomu muselo do unijního rozpočtu vracet až 450 milionů korun. Premiér to odmítá s tím, že svůj podnik vložil do svěřenských fondů.