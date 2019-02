Evropská komise: V ČR se prohlubují rozdíly mezi regiony

Pokračující růst českého hospodářství nabízí příležitost k prohloubení strukturálních reforem, vzkázala do Prahy Evropská komise. V letošní pravidelné analýze hospodářské a sociální situace ČR také upozornila, že data ukazující na malou míru sociální nerovnosti a rostoucí životní úroveň maskují prohlubující se rozdíly mezi různými regiony země. Podle EK by se Česká republika měla zaměřit na investice do vzdělávání a zvyšování kvalifikací a na rozvoj domácích inovací; růstový potenciál i zaostalejších částí země by měly podpořit investice do dopravní infrastruktury a digitálních sítí. Doporučení plánuje komise zveřejnit později na jaře.