Evakuovaní jsou bez příznaků, z Číny chce dalších 100 Čechů

Pět Čechů a dva Slováci evakuovaní z čínského města Wu-Chanu jsou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bez příznaků, které by signalizovaly nákazu koronavirem. Řekl to na mimořádném briefingu po jejich příletu na pražské Letiště Václava Havla. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) dodal, že Česko eviduje asi stovku dalších lidí, kteří se chtějí vrátit z Číny. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO), který se nočního briefingu také zúčastnil, bude pro jejich případnou evakuaci zarezervovaný vládní Airbus. Potvrdil informaci z Francie, že někteří lidé, kteří z Číny do Evropy letěli stejným letadlem jako Češi a Slováci, příznaky mají. "Nemusí to znamenat, že jsou nakažení koronavirem. Může to být i chřipka nebo nachlazení," dodal.

Letadlo s Čechy a Slováky evakuovanými z čínského města Wu-Chan, které je ohniskem epidemie nového koronaviru, přistálo zhruba půl hodiny po půlnoci v Praze. Spolu s lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo, do Bruselu pro ně letěl český vládní speciál. Češi zamířili krátce před 01:00 do pražské Nemocnice Na Bulovce, Slováky odvezla dvojice sanitek do nemocnice v Banské Bystrici. "Jde o dva studenty z Wu-Chanu, dva občany ČR a jednoho rodinného příslušníka," upřesnil ministr Petříček totožnost Čechů. Poděkoval také Francii, že přijala Čechy do svého letadla z Číny. Letadlo přiletělo na Terminál 4, který spravuje ministerstvo obrany. Ten stojí stranou od terminálů 1 a 2, které používají cestující na běžných linkách, provoz letiště tak nemusel být omezen.