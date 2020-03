Evakuační lety do ČR přepravily 257 Čechů z Filipín či Hondurasu

V noci se do Česka vrátilo letadlem 88 Čechů, kteří kvůli opatřením proti koronaviru uvázli na Filipínách. Přiletělo také 169 Čechů z Hondurasu a Mexika. Na twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), jehož úřad evakuační lety organizuje. Podle Petříčka Česko jako první ze zemí Evropské unie evakuovalo své občany z filipínského ostrova Cebu, další desítky lidí letadlo nabralo v Manile. Do Prahy přepravilo také 90 lidí z dalších evropských zemí, mimo jiné Rakušany a Slováky. Francouzská ambasáda na twitteru poděkovala za přepravu tří francouzských občanů, britský velvyslanec Nick Archer na stejné sociální síti poděkoval za dva přepravené Brity. Evakuační let z Latinské Ameriky přivezl 124 Čechů, kteří uvázli bez spojení na ostrově Roatán v Hondurasu. V Mexiku přibral podle mluvčí Zuzany Štíchové dalších 45 českých občanů, podle Petříčka šlo o seniory, rodiny s malými dětmi a nemocné. Tento let do Evropy přepravil 12 lidí z jiných evropských zemí, doplnila mluvčí. V Praze dnes přistávají také další letadla, která přepravují Čechy v nouzi domů. Společnost Smartwings, se kterou ministerstvo zahraničí spolupracuje, přiveze Čechy z Panamy, Kuby, Dominikánské republiky, Kostariky a Kolumbie. Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové bude o víkendu následovat let z Peru. "V případě Peru se jedná o 130 osob, které jsou v důsledku uzavření peruánských letišť a vzdušného prostoru uvězněni v Peru," řekl Petříček v České televizi (ČT).