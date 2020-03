Evakuační letadla poletí pro Čechy do Pobaltí, Egypta, na Filipíny i do Vietnamu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vysílá další speciální letadla pro české občany, kteří kvůli restrikcím jednotlivých států uvízli v zahraničí.

V neděli 22. března 2020 tak odletí armádní speciál pro zhruba pět desítek českých a slovenských občanů, jež se kvůli uzavřeným polským hranicím nemohou dostat domů z Pobaltí. Tímto letem by se mělo v neděli vrátit do Prahy zhruba 25 českých a 25 slovenských občanů. MZV využilo kapacit Armády ČR, jejíž jednotky v Pobaltí působí v rámci mise NATO. Do Lotyšska odletí speciálem 25 občanů Lotyšska a Litvy.

Návrat krajanů z Egypta bude v úterý stejně jako další lety zprostředkován komerční společností. V zemi nadále zůstávají asi dvě stovky Čechů, kterým se nepodařilo opustit Egypt před uzavřením tamních letišť. Ve stejný den pak bude možná také evakuace zhruba dvou set Čechů z filipínského ostrova Cebu.

„Víme, že na Filipínách je ta situace velmi vážná. Platí tam zákaz vycházení, řada lidí musela opustit hotely. Bohužel dříve skutečně nebylo možné let vypravit, vyjednat povolení konkrétně na Filipíny trvalo skutečně několik dnů. Řešíme zároveň výjimky pro ty Čechy, kteří se nacházejí mimo Manilu a Cebu na jiných ostrovech, abychom je dostali k těmto dopravním uzlům,“ vysvětluje ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Ve středu je v plánu také speciální let z vietnamské metropole Hanoj pro zhruba dvě stovky Čechů. Vzhledem k volné kapacitě nabídne ČR desítky míst občanům dalších zemí EU. Do Česka by mělo letadlo přivézt také zdravotnický materiál.