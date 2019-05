Eva Samková Královnou bílé stopy

Letošní mistryně světa ve snowboardcrossu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. K druhému zisku prestižní trofeje jí pomohlo zlato z Mistrovství světa. Nová královna si vítěznou korunku převzala tak trochu netradičně na bílém koni. „Byla jsem strašně nadšená, když za mou s tím nápadem přišli. Loni jsem se při vyhlášení točila na kruhu, teď jsem přijela na koni. Užila jsem si to, bylo to super a kobyla byla skvělá,“ vyprávěla po vyhlášení na Radiožurnálu. Herci souboru Cirk La Putyka ji posadili do sedla koně přímo na jevišti. Snowboardcrosařku, která ve volném čase ráda jezdí na koni, takové překvapení potěšilo V anketě Svazu lyžařů za sebou s velkým odstupem druhou Ester Ledeckou a třetí Gabrielu Capovou. Mezi akrobaty triumfovala skikrosařka Nikol Kučerová, která skončila sedmá na MS. Sdruženářům vládl Tomáš Portyk, skokanům Roman Koudelka a běžcům vicemistr světa do 23 let Michal Novák. Nejlepším travním lyžařem byl Martin Barták. Juniorem roku se stal sjezdař Jan Zabystřan.