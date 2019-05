Eurostat: Úspěšnost žadatelů o azyl v Česku je nejnižší v EU

Úspěšnost žadatelů o azyl v Česku je nejnižší v Evropské unii. Vyplývá to z čísel Eurostatu. České úřady loni žádalo o azyl 1400 cizinců, uspělo 155 z nich, což je 11 procent z celkového počtu žadatelů. Evropský průměr je přitom 37 procent. Ministerstvo vnitra svůj přístup obhajuje tím, že v Česku chtějí získat azyl netypičtí žadatelé, hlavně Ukrajinci, Gruzinci nebo Kubánci. Ostatní státy Evropské unie přitom vyřizují žádosti nejvíc od Syřanů nebo Afghánců, kteří spadají z pohledu mezinárodní ochrany do nejohroženější skupiny. Časté odmítání žádostí o azyl kritizuje třeba Organizace pro pomoc uprchlíkům, která cizincům v Česku pomáhá. "V řadě případů jsme přesvědčeni, že to zamítnutí je na základě nějakého špatného právního vyhodnocení té výpovědi toho člověka," říká Hana Franková z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Cizinci žádají o azyl nejčastěji kvůli politickým režimům, odlišnému náboženství nebo homosexualitě.