Europoslanci Telička a Ježek zakládají nové politické hnutí Hlas

Europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek, kteří byli v roce 2014 zvoleni za ANO, zakládají politické hnutí Hlas. Chtějí s ním kandidovat v květových volbách do Evropského parlamentu i působit na domácí politické scéně, řekl Telička na tiskové konferenci. Hnutí má být proevropské, hájit principy liberální demokracie a prosazovat moderní ekonomiku, dodal. Telička před pěti lety vedl kandidátku ANO do Evropského parlamentu, Ježek byl na druhém místě. Oba se do velké míry podíleli na programu ANO pro evropské volby. Telička později působil i jako expert ANO na zahraniční politiku, přestože nebyl členem hnutí. Oba se s ANO rozešli kvůli odlišným názorům s předsedou hnutí Andrejem Babišem na evropskou i tuzemskou politiku.