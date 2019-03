Europoslanci: EK zkouší torpédovat dohodu o kosmickém programu EU

Evropská komise se pokouší torpédovat dohodu o změnách v unijním kosmickém programu z tohoto týdne, uvedli v neobvyklém a ostrém společném prohlášení napříč politickým spektrem vyjednavači Evropského parlamentu. Domluva, uzavřená mezi nimi a zástupci členských zemí EU, by kromě jiného znamenala změnu názvu a rozšíření působnosti i personálu agentury GSA, která nyní z Prahy odpovídá za evropský program navigačních družic Galileo.

"Není to první ani poslední případ, kdy Evropská komise není zcela spokojena s dohodou mezi Radou EU (členskými státy) a europarlamentem, ale ještě jsem nezažil, že by po uzavřeném jednání prezentovala kompromis jako stále otevřený a dokonce naznačovala možnost jeho zablokování," řekl ČTK europoslanec Evžen Tošenovský (ODS). "Byla by velká škoda, pokud by nyní spadlo pod stůl vše, co se mi podařilo dojednat pro posílení pražské agentury GSA," upozornil.

Součástí středeční dohody je změna názvu GSA na Agenturu pro vesmírný program a rozšíření její působnosti z programu Galileo také na druhý významný kosmický program, kterým je program Copernicus, sloužící k pozorování zemského povrchu pro nejrůznější účely. Po rozšíření by tak agentura, která nyní v Praze zaměstnává asi 200 lidí, mohla zaměstnat až 700 osob, věc by byla i příležitosti pro českou vědu, výzkum i firmy.