Eurobarometr: Češi po Britech nejvíce podporují odchod z EU

Češi jsou po Británii nejvíce nakloněni odchodu své země z Evropské unie. Podle dat z průzkumu Eurobarometr, který si před květnovými volbami nechal zpracovat Evropský parlament (EP), je podíl lidí, kteří by v případě konání referenda hlasovali pro odchod své země z EU, největší v Británii. Česko se ale umístilo hned na druhém místě před Rakouskem, Francií a Řeckem. V nadcházejících unijních volbách jsou podle průzkumu pro Čechy nejdůležitější témata imigrace a boje s terorismem, naopak ochrana osobních údajů či podpora lidských práv a demokracie je příliš nezajímají.

Pokud by se nyní mohli rozhodnout, podpořilo by podle průzkumu odchod své země z Evropské unie 24 procent Čechů, 47 procent by jich ale hlasovalo pro setrvání v bloku. Zbylých 29 procent lidí uvedlo, že si není jisto, jak by se rozhodlo.