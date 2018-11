EU vyzvala Rusko, aby pustilo ukrajinské lodě i námořníky

Evropská unie vyzvala Rusko, aby se v Azovském moři zdrželo dalších provokací a propustilo zadržovaná ukrajinská plavidla i námořníky. Na twitteru to uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk. Vývoj v Kerčském průlivu se znepokojením sleduje i Česká republika, která by dala přednost společné evropské reakci, řekl v Bruselu na okraj jednání se svými kolegy z unie ministr zahraničí Tomáš Petříček. Česko by se podle něj připojilo k případným sankcím, pokud by se je EU v návaznosti na nynější incidenty rozhodla uvalit. Petříček doplnil, že se poradí s premiérem Andrejem Babišem, zda debatu o rychle se dramatizujícím napětí mezi Ukrajinou a Ruskem ve vodách okolo okupovaného Krymu nezařadit na program čtvrtečního jednání české vlády.