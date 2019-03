EU je pro zařazení dvojí kvality potravin mezi nekalé praktiky

Velvyslanci zemí Evropské unie se dohodli na kompromisním návrhu změn pravidel ochrany spotřebitelů v EU. Rumunskému předsednictví to umožní už v březnu začít s Evropským parlamentem (EP) vyjednávat o konečné podobě příslušných legislativních změn. Mezi novinkami je i zařazení takzvané "dvojí kvality potravin" mezi nekalé a tudíž nedovolené praktiky. Je to věc, o kterou Česká republika a další země ze střední a východní části unie dlouhodobě usilovaly. Nově tak má být za nekalou obchodní praktiku pokládáno, pokud je v jednom členském státě nabízeno zboží jako identické se zbožím na trhu v jiné zemi, ačkoliv má výrazně jiné složení nebo charakteristiku, pokud to není oprávněné legitimními a objektivními faktory.