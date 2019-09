Erdogan: Obchodní bilance Turecka s ČR by měla činit 120 miliard

Turecko by chtělo s Českou republikou dosáhnout obchodní výměny ve výši pěti miliard dolarů (zhruba 120 miliard korun). Na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem to v Ankaře řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Loni vzájemná obchodní bilance přesáhla 85,2 miliardy Kč. Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jsou s podnikatelskou delegací na třídenní návštěvě Turecka. Velký potenciál je podle českého ministerského předsedy v energetice a obranném průmyslu. Babiš chce také ve středu při návštěvě Istanbulu získat kontakty na stavební firmy, které by mohly pomoci s výstavbou dálnic v České republice.

Babiš s Erdoganem dále jednali o boji s terorismem a migraci. Jednání českého premiéra s tureckým prezidentem předcházel slavnostní ceremoniál, při němž doprovodili limuzínu s Babišem jezdci na koních. Poté zazněly hymny obou zemí a Babiš pozdravil nastoupenou vojenskou jednotku. Ještě před setkáním s Erdoganem Babiš symbolicky společně s Havlíčkem zasadil lípu na zahradě u rezidence velvyslance České republiky v Turecku.