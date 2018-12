Erasmus v Británii se pro české studenty po brexitu nezmění

Čeští studenti v rámci programu Erasmus+ budou i po brexitu vyjíždět do Velké Británie za stejných podmínek jako dosud. Na vyplácení stipendií se pro studenty do roku 2020 nic nemění. ČTK to řekla tisková mluvčí Domu zahraniční spolupráce Lucie Durcová."V tuto chvíli se postupuje stále stejně a nic se nemění. Stipendia budou českým studentům dále hrazena z Erasmus zdrojů tak, jak to probíhalo doposud. Nepředpokládá se, že by se na tom do konce programového období Erasmu+ v roce 2020 cokoliv měnilo. Pro britskou vládu je oblast mezinárodního vzdělávání jednou z priorit a velmi stojí o to, aby byli zapojení dál do programu Erasmus+ a dalších evropských vzdělávacích programů," uvedla Durcová.

Podle Durcové je Británie u českých studentů dlouhodobě čtvrtou nejoblíbenější zemí pro výjezdy v rámci programu Erasmus. Ročně tam v programu odjede více než 600 vysokoškolských studentů a další účastníci z ostatních sektorů programu. Univerzita Karlova v akademickém roce 2017/2018 vyslala 143 studentů a přijala 104 studentů z Velké Británie.