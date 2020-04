Poté, co se uvolnila některá opatření, je epidemiolog Roman Prymula je znepokojený chováním lidí. Jde podle něj o tikající bombu. „Když vidím, že si občané vzali ten deklarovaný optimismus příliš k srdci, vyrazili do ulic, přestávají nosit roušky, konzumují u okének nápoje, tak to je špatné," uvedl Prymula v rozhovoru pro server iDnes.cz. Podle něj se křehká rovnováha může narušit a virus se může masivně šířit. Současné chování lidí se podle něj projeví do deseti dnů.