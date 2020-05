Epidemiolog: Největším rizikem při šíření nového koronaviru jsou hromadné akce a cesty do ciziny

Rozvolňování opatření proti šíření koronaviru v Česku je na nejrychlejší možné úrovni. Ve vysílání CNN Prima News to řekl epidemiolog Rastislav Maďar. Za největší epidemiologické riziko označil hromadné akce pro velký počet lidí a cesty do zahraničí. V případě cestování jen z důvodu dovolené by podle něj zřejmě bylo nutné absolvovat test před odjezdem a po návratu. Případnou karanténu by lidem pak zřejmě nehradil stát. V současné době je státem nařízená karanténa hrazená stejně jako nemoc z nemocenského pojištění. Pravidla podle Maďara zatím nejsou definitivní.

Podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) jsou nejdál jednání se Slovenskem a Rakouskem. Další státy, které mají zájem o příjezd letních turistů, jsou podle něj Chorvatsko, Bulharsko nebo Řecko. "Cestování kvůli běžnému turismu je teď to poslední, co řešíme," dodal. Hlavní jsou podle něj cesty za prací nebo za příbuznými.