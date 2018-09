EP schválil zprávu o dvojí kvalitě zboží

Evropský parlament vybídl Evropskou komisi k vypracování přísnější legislativy, která by z vnitřního trhu odstranila problém dvojí kvality výrobků ve stejném balení. Učinil tak přijetím zprávy české europoslankyně Olgy Sehnalové (ČSSD) v poměru 464 ku 69 hlasům, 17 zákonodárců se zdrželo. Rozprava, podobně jako hlasování, vyzněla jako jasná podpora postoje Sehnalové, která s dvojí kvalitou výrobků zápolí již déle než sedm let. "Je to vysoce výbušné téma. Vypovídá o rovnosti a spravedlnosti na unijním trhu," prohlásila na úvod debaty. Zazněly ale i výhrady. "Lokální preference je nutné respektovat," apelovala francouzská nacionalistka Mylene Troszczynskiová a varovala, že zvýšené náklady nebudou ku prospěchu spotřebitelů. Sama Sehnalová připouští, že ještě není dobojováno - a větší oříšek než EK může při vytváření nových předpisů na ochranu spotřebitelů představovat postoj členských států, mezi nimiž by čeští představitelé měli co nejintenzivněji usilovat o získání spojenců.