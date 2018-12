EP schválil usnesení požadující pozastavit finance pro Agrofert

Evropský parlament schválil ve čtvrtek usnesení vyzývající Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Pro návrh hlasovalo 434 poslanců, 64 bylo proti a 47 se zdrželo. Europarlament má celkem 751 poslanců. Přijatý text, který společně předložily kluby lidovců, konzervativců a Zelených, mimo jiné požaduje pozastavení evropských dotací pro skupinu Agrofert patřícího do svěřenského fondu Andreje Babiše. Český Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) fond potvrdil, že od srpna neproplatil Agrofertu žádný nový projekt z evropského rozvojového programu. Ostatním zemědělcům dotace vyplácí.

Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger během středeční debaty uvedl, že EK již Prahu v dopise informovala, že až do vyřešení celé záležitosti nehodlá další dotace udělovat. Z unijních orgánů pak přicházely rozporuplná vyjádření, zda se pozastavení financí týká pouze Agrofertu či celé České republiky. Ministerstvo financí reagovalo opatřením, na základě kterého nebude zasílat Evropské komisi k proplacení žádosti o platby spojené s Agrofertem. O situaci bude v pondělí jednat vláda. Řekl to ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.

Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, protože Agrofert, který dříve vlastnil, vložil do svěřenského fondu a nemá na něj žádný vliv. Podle Babiše je problém ve výkladu nového unijního práva. Česká ministerstva kvůli tomu komunikují s EU, aby si jej vyjasnila, uvedl. Jednání EP považuje za kampaň před květnovými evropskými volbami.

Evropská komise se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nedošlo k porušování pravidel. Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů. Podle eurokomisaře Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky.